È mortale l’incidente che si è verificato questa mattina attorno alle ore 11 lungo la Via Emilia Ovest, all’altezza del semaforo che regola l’incrocio nei pressi del McDonald’s e dell’Autoscuola dal Parco Ferrari. Secondo le prime ricostruzioni un giovane, sulla 30ina, mentre procedeva in direzione periferia alla guida di una Smart di colore grigio opaco ha investito un anziano di 70 anni mentre era in sella alla sua bicicletta e stava attraversando la strada. Ancora da accertare se il ciclista stesse attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali, ma la dinamica verrà mesa al vaglio della Polizia Municipale, giunta sul posto per effettuare i rilievi del caso e per prendere in esame anche il nastro delle telecamere di videosorveglianza nei pressi della zona dove si è verificato il sinistro. Inutili i tentativi di rianimare l’uomo, che a causa dell’impatto devastante con la vettura è stato sbalzato a terra e ha riportato un trauma particolarmente grave alla testa. Il 70enne è morto a bordo dell’ambulanza nel tragitto che lo portava all’Ospedale di Baggiovara.