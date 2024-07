Escursionista precipita in un dirupo di una quarantina di metri, in una zona molto pericolosa nel territorio di Montecreto. Lungo e complesso intervento da parte della stazione monte Cimone in una zona boscosa molto impervia nei pressi del sentiero 461. L’uomo è scivolato dopo aver perso l’orientamento durante un’escursione con la propria compagna. La ragazza ha subito allertato i soccorsi. Attivato l’EliPavullo con verricello e i tecnici del Soccorso Alpino che hanno raggiunto l’uomo nel dirupo, portato a Baggiovara con diversi traumi