Nel video, l’intervista a Samuele Cocchi, Educatore ambientale La Lumaca

L’ondata di caldo associata alle piogge sta favorendo il proliferare delle zanzare. Per ridurne la presenza, Ausl e Comuni hanno messo in campo diverse azioni ma l’impegno dev’essere anche dei cittadini. Interventi di prevenzione per ridurre il più possibile la proliferazione della zanzara tigre, potenziale vettore di malattie infettive come la spaccaossa, la Dengue o il Zika Virus. Poi, gli accorgimenti per proteggersi dalla puntura, come l’utilizzo di abiti chiari. E utilissimi, i repellenti