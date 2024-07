Nel video l’intervista a:

Dominic Bonucchi,

Gen. Giampaolo Miniscalco, Direttore Generale Aeroclub d’Italia

Roberto Gianaroli, Presidente Aeroporto e Aeroclub Pavullo

Il cielo grigio di domenica non ha rovinato la grande festa di chiusura del Flight e Fun di Pavullo nel Frignano, la più grande fiera dell’aeronautica in Italia, quest’anno con partner i tedeschi Aero Expo di Friedrichshafen, la fiera del settore più importante al mondo. Sabato in tantissimi hanno raggiunto in volo l’aeroporto per scoprire le ultime novità sugli ultraleggeri e incuriositi dallo sperimentale quadricottero, mentre domenica, spazio alle esibizioni. In volo l’ala rotante, aeromodellini, e le evoluzioni mozzafiato di velivoli anche storici.

Domenica durante la quale il Generale Miniscalco, ex comandante delle Frecce Tricolori ed oggi Direttore dell’Aeroclub Italia che gestisce tutte le manifestazioni aeree in Italia, ha detto di voler realizzare il sogno di portare la Pattuglia Acrobatica Nazionale a Pavullo

E se Flight e Fun dà l’arrivederci alla prossima edizione, all’aeroporto si continua a lavorare su altri progetti ambiziosi