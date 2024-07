RICERCA DISPERSI: IL DRONE PER INVIDIDUARE CELLULARI

Per individuare persone disperse o in difficoltà, in dotazione ai Vigili del Fuoco regionali ci sono speciali droni, capaci di localizzare velocemente e in volo, i cellulari, dando la posizione esatta del disperso. La raccomandazione soprattutto per gli escursionisti, è di tenere il telefono sempre con sé e acceso