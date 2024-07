E un altro incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri a Castelfranco Emilia, lungo via Emilia Est. Si trova ancora ricoverato all’Ospedale di Bologna in gravi condizioni il centauro rimasto coinvolto nello scontro con un’auto intorno alle 17 e 30. Le cause e la dinamica precisa del sinistro sono ancora in fase di accertamento. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla Polizia Locale