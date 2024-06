Nel video l’intervista a Maria Grazia Modena – ModenaXModena, Chiara Costetti – Respiriamo Aria Pulita

Il giorno dopo le elezioni è tempo di tracciare le somme sotto la Ghirlandina. Dopo Mezzetti, dopo Negrini, si piazza al terzo posto la Prof.ssa Maria Grazia Modena che, dalla sede di viale Tassoni, si dice soddisfatta. Non solo di aver ottenuto un seggio in consiglio, ma soprattutto del risultato portato a casa dalla squadra ModenaXModena”, definendolo uno dei migliori di una qualsiasi lista civica non di sinistra dal Dopoguerra.

Un commento a caldo arriva non solo dai vincitori, ma anche dai vinti, ovvero i candidati che hanno corso a queste amministrative senza però raggiungere la soglia del 2% per poter sedere in consiglio. Con un po’ di rammarico, il candidato di Modena Volta Pagina, Unione Popolare e Possibile, Claudio Tonelli, ringrazia per la fiducia ottenuta come minoranza, lasciando però un grande punto interrogativo sul suo futuro in politica. Una sconfitta non particolarmente sofferta quella di Daniele Giovanardi, di Modena Cambia: “L’importante è partecipare e il voto ha sempre ragione” ha commentato. Per l’Avvocato Chiara Costetti alla guida di “Respiriamo Aria Pulita”, non un fallimento ma una grande opportunità per farsi conoscere e continuare a battersi per il territorio.

Ultimo per preferenze, ma non per importanza, il candidato per il movimento 3V, Marco Meschiari, che parla di un risultato non proprio all’altezza delle aspettative, ma obiettivo centrato: farsi conoscere.