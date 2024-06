31 I comuni al voto sul territorio modenese per eleggere il nuovo sindaco, perciò interessati alle amministrative. I risultati in generale evidenziano un andamento vincente del centro sinistra. Osservati speciali Nonantola e Mirandola che metteranno la parola fine alle votazioni domenica 23 giugno, data stabilita per il ballottaggio. A Mirandola la sfida si giocherà tra Letizia Budri del centro destra che ha ottenuto il 45% delle preferenze e Carlo Bassoli per il centrosinistra con il suo 38,21%. L’ago della bilancia potrebbe rivelarsi la sorpresa di queste elezioni, Giorgio Siena che con la sua lista civica +Mirandola ha ottenuto il 12,74%. Determinante sarà la posizione su cui cadranno queste preferenze anche se, come dichiarato, la lista è più incline al centrosinistra. Anche Nonantola, per la prima volta nella sua storia repubblicana, andrà al ballottaggio. A contendersi la fascia tricolore Tiziana Baccolini del centrosinistra con il 45,82% e Monica Contursi, centro destra che porta il suo 26,78% di voti. Tra i comuni con più di 15mila abitanti, anche Castelfranco Emilia che regala un secondo mandato Giovanni Gargano della coalizione di centrosinistra grazie al 55,4% dei voti. Ha sconfitto la candidata di centrodestra Rosanna Righini ferma al 17,93%

Anche Maranello riconferma il sindaco uscente, Luigi Zironi con l’ottenuto 59,57%. Vittoria netta su Barbara Goldoni del centro destra ferma al 31%. Centrosinistra alla guida del governo della città di Formigine che elegge con il 63,41% Elisa Parenti. Una percentuale che le ha permesso di distanziare notevolmente gli avversari in particolare Maurizio Prandi per il centrodestra con il 26,86%. Centrosinistra che trionfa anche a Fiorano con Marco Biagini che passa al primo turno con il 54,15% superando così la coalizione di centro destra del candidato Giuseppe Manfredini ferma al 37,52%. A Soliera cambio di guardia sulla poltrona da sindaco, Caterina Bagni, che subentra con il 67,97% superando Alberto Ferrari per il centro destra fermo al 32,03%