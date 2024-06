Anche la Giornata Mondiale dei Donatori di Sangue sarà cromaticamente riconoscibile. Venerdì 14 giugno, infatti, per celebrare l’evento molti comuni modenesi illumineranno di rosso i monumenti più significativi in segno di ringraziamento agli oltre 30.000 donatori della provincia che ogni giorno tengono accesa la luce della solidarietà. A Modena si accenderà di rosso la fontana dei Due Fiumi in Largo Garibaldi. E tante le iniziative promosse da Avis che si protrarranno per buona parte di questo mese. A concludere il calendario domenica 16 giugno Avis sarà in Piazza Mazzini insieme alle associazioni del dono Aido e Admo per un pomeriggio di giochi per grandi e bambini e laboratorio di bolle di sapone, in collaborazione con Modenamoremio.

Il risultato migliore è certamente quello di un evidente aumento di donazioni di sangue. In provincia di Modena sia per quanto riguarda sangue, plasma e piastrine, nei primi cinque mesi del 2024 si è registrato un aumento del 4,30% rispetto allo stesso periodo del 2023, con un totale di 25.226 unità raccolte, di cui 13.629 di sangue intero e 10.875 di plasma, un dato quest’ultimo in aumento del 20,35% rispetto al maggio dello scorso anno. L’ incremento delle donazioni di plasma rispetto a quelle di sangue dimostra la risposta dei donatori nel dare impulso alla raccolta di un elemento indispensabile per la produzione di farmaci salvavita, di cui l’Italia è ancora carente, il plasma, appunto.