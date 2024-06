Nel video, l’intervista a Riccardo Righi – Neoeletto sindaco di Carpi, Annalisa Arletti – Candidata sindaca Carpi per il centrodestra

Con una vittoria al primo turno e una preferenza che si avvicina al 60%, il nuovo sindaco di Carpi è Riccardo Righi, il candidato di centrosinistra appoggiato da ben otto liste. I dati del ministero danno a Righi il 58,58% di preferenze, versus il 32,22% dell’avversaria di centrodestra, Annalisa Arletti, l’8,13% della civica Monica Medici e l’1,07% di Davide Verri. Un risultato oltre le più rosee aspettative, ha dichiarato Righi, nel cuore della festa che subito, dopo i risultati che lo premiavano al primo turno, è stata organizzata in piazza Martiri

Primo passo per iniziare a Carpi una nuova fase, dopo dieci anni di amministrazione Bellelli, è per Righi un’attenta programmazione per dare concretezza al programma, che mette al centro il problema della casa e il sostegno alle famiglie e alla fragilità

Nonostante il ballottaggio sfumato, c’è soddisfazione anche in casa centrodestra, in particolare Annalisa Arletti sottolinea gli ottimi risultati ottenuti