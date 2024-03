Nel video le interviste a:

Alberto Giuliani , Coach Modena Volley

Mattia Boninfante, Palleggiatore Modena Volley

Giulio Pinali, Opposto Modena Volley

Le prove tecniche di playoff hanno aggiunto poco alla preparazione del Modena Volley in direzione Trento. A Piacenza finisce 3-1, sconfitta indolore, con parziali 23-25 26-24 17-25 e 15-25 nel quarto set, in cui i due coach, Anastasi e Giuliani, hanno dato ampio spazio alle seconde linee.

Per Modena finisce cosi una regular season quanto mai tribolata, da mercoledi il via ai playoff: “Mission Impossible” con Trento. Si è rivisto un Maksim Sapozkov pieno di energia, almeno ad inizio match. In campo, anche Mattia Boninfante e Giulio Pinali.