Nel video le interviste a:

Paolo Bianco, Allenatore Modena Calcio

Fabio Ponsi, Terzino Modena Calcio

Con una sconfitta difficile da digerire, continua la crisi di risultati del Modena.

E stavolta i gialli hanno pure perso, immeritatamente, per il solito gol subito di testa, al 95′, segnato da Bianchetti, capitano della Cremonese.

Prima, la squadra di Bianco aveva tenuto testa, in tutto e per tutto, ai grigiorossi ora secondi in classifica. Anzi: è stato il Modena ad avere le palle gol migliori nel primo tempo, già all’inizio con Gliozzi, con salvataggio prodigioso di un difensore ospite, poi con un’incursione di Corrado che ha sfiorato il palo.

Nella ripresa, la partita scivola verso lo 0-0, ma nel finale c’è un episodio che potrebbe cambiare tutto: fallo di reazione di Johnsen su Ponsi, rosso al norvegese e Modena in superiorità numerica per la terza partita di fila. Bianco inserisce, tardi, Bozhanaj, prova a vincere e, invece, perde: palo di Ponsi dalla distanza, gol sbagliato-gol subito, con la testata di Bianchetti, lasciato liberissimo.

L’andamento (molto) lento del Modena non gli impedisce, per ora, di restare all’8° posto, ma le altre dietro hanno già il fiato sul collo.