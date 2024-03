Nel video l’intervista a Francesca Despini dell’Osservatorio Geofisico UniMoRe

Doppio record assoluto sotto la Ghirlandina per quanto riguarda il tempo. A riferire i dati e indicare alcune previsioni a breve termine l’Osservatorio Geofisico dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Sono il febbraio e l’inverno meteorologico più caldi.

Però è l’intero globo terrestre a patire in maniera allarmante il caldo. Il progetto Copernicus, come riferiscono dall’Osservatorio Geofisico, che monitora la temperatura di tutta la superficie della Terra, nel mese di febbraio e nell’inverno appena trascorso ha messo in evidenza come le temperature registrate siano anomale. Un rialzo rispetto alle medie climatiche di riferimento, di anche +6, 7 gradi.

Una domanda è d’obbligo. Se è rischioso fare previsioni sulla prossima estate, cosa ci attende nei prossimi giorni?