Nel video le interviste a Maurizio Pivetti Responsabile Uisp Modena, a Donatella Dosi Questora di Modena e a Grazia Baracchi Assessora allo Sport Comune di Modena

Il nome scelto per questo evento sportivo che quest’anno festeggia la sua decima edizione vuole anche rappresentare uno status in cui la donna oggi si trova sempre più spesso a vivere, in corsa, nella fretta della quotidianità. Una kermesse tutta al femminile che torna per la seconda volta dopo il covid a colorare il centro di Modena nella giornata mondiale della Donna, l’8 marzo.

E sono già 1300 le adesioni raccolte per partecipare all’evento sportivo che quest’anno però non vedrà la presenza della gara competitiva

La partenza come sempre è prevista alle 19 nella suggestiva Piazza Roma che ospiterà anche un presidio informativo della Polizia di Stato che quest’anno per la prima volta affianca la manifestazione attraverso il suo patrocinio

Il percorso di snoderà su 3 chilometri e avrà la durata di poco più di un’ora. Una manifestazione che le parti interessate considerano sì come giornata di festa, ma anche di riflessioni, una manifestazione carica di valori

Nel corso della presentazione dell’evento non è mancato il riferimento alla violenza di genere