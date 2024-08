Nel video, l’intervista a Tommaso Rinaldi, Schiacciatore Modena Volley

Secondo giorno di allenamenti per il Modena Volley: e tra i giocatori a disposizione di coach Alberto Giuliani, tra quelli con maggiori motivazioni per il riscatto c’è senz’altro Tommaso Rinaldi. Dopo una stagione tutto sommato deludente con il club gialloblu e dopo la dolorosa esclusione in extremis dai convocati di Fefé De Giorgi per i Giochi Olimpici, Rinaldi vuole ricominciare alla grande. Fino all’ultimo, nei ritiri collegiali con gli Azzurri, ci aveva sperato di andare a Parigi, poi però. Alla ripresa degli allenamenti in vista della nuova stagione, dopo qualche delusione di troppo tra l’anno scorso con Modena Volley e l’esclusione dalle Olimpiadi, a 23 anni Tommaso Rinaldi vuole aprire un nuovo capitolo della sua carriera e appare molto carico. Ma cosa è mancato l’anno scorso a Rinaldi che dovrà, invece, esserci quest’anno?