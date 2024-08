Squadra che fa bella figura a Napoli non si cambia. E così, adattando leggermente il celebre proverbio, assisteremo probabilmente ad un bis dell’undici titolare che ha iniziato la partita in Coppa Italia e lo rivedremo nell’esordio nel campionato di serie B, sabato a Bolzano, contro il Sudtirol. Questa, s’intende, è una nostra ipotesi, che poi sarà confermata o meno da Bisoli in base agli allenamenti di questa settimana, compreso quello a porte aperte di mercoledì pomeriggio, ormai una piacevolissima abitudine per i tifosi del Modena. In gruppo, da inizio settimana, si sono aggregati Fabio Gerli e Pedro Mendes; il centrocampista – a 4 mesi dall’intervento al tendine d’Achille – è ormai completamente recuperato, ma non ha il ritmo partita, per cui a Bolzano sarà convocato probabilmente a onor di firma, per fargli tornare a respirare il clima partita, o per pochi minuti nel finale di gara, in attesa di tornare a guidare il centrocampo dei Gialli. Anche Pedro Mendes è finalmente rientrato in gruppo, smaltendo l’infortunio di inizio marzo, una lesione al retto femorale della coscia destra (con successiva operazione), che gli ha fatto saltare tutto il finale di stagione con l’Ascoli: dopo averlo visto in video sgambare con i compagni, i tifosi del Modena non vedono l’ora di vederlo all’opera e mercoledì allo “Zelocchi” sarà l’occasione per farlo. Ancora fuori Fabio Ponsi e Thomas Alberti, ma con il rientro di Eric Botteghin, che aveva saltato Napoli causa febbre, la formazione di Bolzano potrebbe davvero essere lo stesso 4-4-1-1 del “Diego Maradona”: Gagno tra i pali, difesa con Caldara-Zaro-Pergreffi-Cotali, centrocampo con Magnino-Santoro-Battistella-Idrissi, Palumbo trequartista, Gliozzi unica punta. Sul fronte mercato: uno dei laterali destri a lungo obiettivo del Modena, Tommaso Cassandro (Como), si è accasato ieri ufficialmente al Catanzaro. Per il ruolo di esterno basso destro, ancora da completare, servirà un’altra soluzione.