Una gran bella notizia: Modena si conferma “città amica degli animali”, classificandosi al primo posto nel premio nazionale “Animali in città”: si tratta del riconoscimento che Legambiente assegna a quelle realtà virtuose che si distinguono per l’offerta di servizi ai cittadini che hanno animali domestici e, in generale, per la migliore convivenza in città con gli animali (a quattro zampe, ma non solo loro). Il premio è stato consegnato venerdì scorso a Rispescia (Grosseto), in occasione di “Festambiente” e nell’ambito della presentazione dell’edizione 2024 del rapporto “Animali in città”. E’ il terzo anno consecutivo che Modena riceve il primo premio: quest’anno davanti proprio a Zocca (altra eccellenza animalistica modenese!) e a Verona, nella valutazione complessiva dei 36 criteri usati per il punteggio finale. In totale, alla ricerca hanno partecipato 771 comuni di tutta Italia.

Tra i dati raccolti, Modena si colloca nella fascia “eccellente” per l’organizzazione delle strutture e servizi offerti ai cittadini, tra cui la presenza, l’organizzazione e l’attività dii canili e gattili. E’ risultata importante anche la presenza del “Pettirosso”, il ben noto Centro di recupero per la fauna selvatica, che svolge la propria attività sulla base di un accordo con il Comune di Modena e in collaborazione con Polizia Locale e Servizio Veterinario dell’Ausl. L’Emilia-Romagna si è classificata al primo posto tra le regioni italiane che funzionano meglio nella gestione degli animali d’affezione: è uno dei dati emersi dal report di Legambiente, che evidenzia – purtroppo – come il 2023 sia stato un anno da bollino rosso in fatto di gestione degli animali domestici e segnato dalla piaga dell’abbandono.

Tra i dati critici, si registrano i ritardi di molti comuni italiani nell’anagrafe canina, nei servizi “animal friendly” (comprese la presenza di aree attrezzate e l’accesso alle spiagge), nell’attività di controllo animali randagi e selvatici, nell’agevolazione della sterilizzazione di cani e gatti e nel contrasto al traffico illegale di animali esotici e protetti.