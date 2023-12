Nel video l’intervista a Alberto Casadei, Direttore Sportivo Modena Volley

Domenica prossima il Modena Volley di Petrella avrà di fronte, al Palapanini, una delle big di questa prima parte della Superlega. Il Trentino di Mister Fabio Soli sta volando in campionato e al momento si trova al secondo posto della classifica, con otto vittorie su otto in questa stagione. Solo Perugia ha fatto meglio dei campioni d’Italia in carica, che contro Modena hanno aperto una striscia di 4 vittorie consecutive.

Il match del 10 dicembre alle 18 arriva per gli emiliani dopo le due vittorie in trasferta contro Taranto e Cisterna. Intanto arrivano buone notizie dall’infermeria, soprattutto da Federici.