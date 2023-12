Un’altra prestazione straordinaria da parte del duo del beach volley italiano composto da Daniele Lupo e dal modenese Samuele Cottafava. Alle Finals 2023, che si stanno disputando a Doha, la coppia azzurra ha esordito con una vittoria prestigiosa contro i campioni del mondo in carica, i cechi Perusic e Schweiner, con il risultato finale ai parziali di 21-18 e 22-20 per i nostri giocatori. Secondo successo consecutivo contro i campioni del mondo per il 25enne modenese Cottafava, insieme al suo compagno di squadra. L’ultimo risultato positivo contro i due giocatori era arrivato un paio di settimane fa ai quarti di finale del torneo Elite 16 di Joao Pessoa, terminato con la medaglia d’argento. Una striscia positiva macchiata dalla sconfitta arrivata nel pomeriggio, contro i padroni di casa, i qatarioti Cherif e Ahmed, che hanno imposto il loro gioco chiudendo il match con un doppio parziale di 21-19. In classifica sono arrivati così 3 punti per quanto riguarda il torneo, nel girone A, in cui gli azzurri hanno tra gli avversari gli americani Partain e Banesh. Il giovane modenese Cottafava, insieme al più esperto Lupo, rappresentano una delle coppie più interessanti di questo sport, pronti per continuare a portare l’Italia in alto nel mondo del beach volley. La prima fase della competizione terminerà domani, in cui sarà fondamentale conquistare una piazza tra i primi 3 posti della classifica per raggiungere i quarti di finale di queste Finals.