Nel video, le interviste a:

Francesco Guidarini, Avis Provincia Modena

Luciana Serri, Presidente Ente parchi Emilia Centrale

È un calendario all’insegna della sostenibilità quello pensato e realizzato per il 2024 da Avis Provincia di Modena in collaborazione con l’Ente Parchi Emilia Centrale. Sostenibilità intesa come promozione del nostro patrimonio naturalistico e sostenibilità in senso socio-sanitario, come diffusione dei sani stili di vita per chi dona sangue a beneficio dei malati. Avis ed Ente Parchi Emilia Centrale hanno trovato un terreno comune su temi ambientali ed ecosostenibili. Protagoniste del calendario, mese per mese, saranno alcune delle aree di particolare interesse naturalistico presenti nella nostra provincia.