All’interno l’intervista a Salvatore Pezzella (centrocampista Modena Fc)

Il rinvio della gara di Vicenza e la sosta natalizia hanno fatto il gioco di Salvatore Pezzella, che ha limitato al minimo i danni per l’infortunio subito l’8 dicembre scorso a Trieste. Il centrocampista gialloblù ha saltato infatti solo la gara con il Ravenna e per la sfida di domenica con il Piacenza è pronto a rimettersi a disposizione di mister Mignani, in un Modena che ha voglia di vendicare il ko del Garilli. Il regista arrivato dalla Roma è fra i 2000 che hanno messo insieme il maggior minutaggio in C, con 16 gettoni più i 2 in Coppa Italia. L’infortunio che ha messo fuori uso Sodinha carica sulle spalle di Pezzella, fra i canarini di maggior qualità, il peso della mediana gialloblù.