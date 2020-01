L’amichevole contro il Colorno ha catapultato il Modena in emergenza per quanto riguarda il comparto attaccanti. Gli infortuni di Sodinha e di Simone Rossetti, entrambi al soleo, hanno costretto Mignani e tutta la dirigenza a rivedere le tattiche del mercato. Un bomber forse sarebbe arrivato a prescindere dai guai muscolari che hanno costretto i due giocatori gialloblu a trovarsi in infermeria, ma il loro simultaneo stop provocherà sicuramente qualche cambiamento di strategia nella sessione invernale di calciomercato. Un mutamento di piani che potrebbe riguardare in primis Carlo Emanuele Ferrario: il numero 9 gialloblu non ha trovato molto spazio nel 2019 sia con Zironelli che con il subentrato Mignani e nelle ultime due amichevoli disputate dai gialloblu non è nemmeno stato convocato, ufficialmente per qualche problemino fisico. Sembrava già con la valigia in mano, ma gli stop dei colleghi di reparto potrebbe metterlo in stand-by, almeno fino a quando non si saprà con certezza l’esito degli esami clinici e i tempi di recupero di Sodinha e Rossetti. In uscita invece pare confermato Edoardo Duca che piace e non poco all’Arzignano: l’impiego di Rabiu e una mediana con Davì, Pezzella e De Grazia sta togliendo spazio al classe ‘97, idolo dei tifosi ma che nelle partite disputate non ha mai inciso veramente. Entrambi ieri erano presenti allo Zelocchi alla ripresa degli allenamenti dei canarini in vista del Piacenza. Intanto dopo Giron è in dirittura d’arrivo anche l’altro terzino Leonardo Nunzella, classe ’92, nella prima parte di stagione alla Virtus Francavilla ed ex Lecce, Parma e Pordenone.