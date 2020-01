Nel video l’intervista a David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo

Lo scenario per parlare d’Europa con il presidente del Parlamento Europeo, è quello del palazzo che a Modena dall’Europa prende il nome. La costruzione di 13 piani, alta 36 metri che ospita le sedi di Confcooperative, , Cisl, Centro Culturale Luigi Ferrari e fondazione Ermanno Gorrieri. A 50 anni dal termine della costruzione dell’edificio , nel 1969, l’iniziativa dalla fondazione Sias che nel 1967 fu promotrice del progetto, è stata l’occasione per fare il punto sul significato e la missione dell’Europa oggi partendo dalla crisi aperta in medio oriente che pone l’Europa di fronte a scelte strategiche anche nei confronti degli Usa. E’ il tema ambientale in cima nell’agenda del parlamento europeo. Oggi in Emilia Romagna anche per le celebrazioni del 223 esimo anniversario del tricolore uno spunto di riflessione su patriottismo e sovranismo.