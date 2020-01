La telenovela invernale di Luca Zamparo che ha tenuto a lungo in sospeso il mercato del Carpi sta per avere una soluzione definitiva. L’attaccante friulano è infatti vicinissimo a vestire la maglia della Reggiana, la squadra con cui si era messo in mostra l’anno scorso firmando 24 reti in Serie D. Domani il giocatore è già atteso a Reggio per il primo allenamento, per un affare che dovrebbe portarlo in granata a titolo definitivo, andando a rinforzare proprio una diretta concorrente del Carpi per la lotta al vertice. Un epilogo beffardo per i biancorossi, che avevano individuato da settimane in Zamparo l’uomo giusto per completare l’attacco e fare da vice Vano. Con il giocatore attualmente in prestito al Rimini e col Parma che ne detiene il cartellino era già stata trovata l’intesa, definita entusiasmante dallo stesso Zamparo in una recente intervista. Poi i noti problemi di tesseramento hanno bloccato tutto. Zamparo federalmente è infatti stato tesserato dal 1° luglio ad oggi già per tre squadre, la Reggiana, il Parma che gli ha fatto un triennale e il Rimini dove è stato mandato in prestito. Carpi e Parma hanno atteso invano una risposta su una possibile deroga da parte della Figc, ma col passare dei giorni si è capito che la cosa sarebbe andata per le lunghe. E così alla fine la Reggiana si è mossa, forte del fatto che il giocatore se lascia Rimini a gennaio può solo tornare al Parma o passare alla Reggiana, ma non in una quarta società. Il Carpi dunque resta alla finestra e nelle prossime ore dovrà cercare un piano B per l’attacco.