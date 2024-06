Simone Santoro è stato il primo acquisto del Modena 2024-25, Thomas Alberti e Mattia Caldara dovrebbero essere i prossimi due.

Su Santoro non ci sono più dubbi: il 24enne centrocampista siciliano è stato completamente riscattato dal Modena, pagando al Perugia una cifra attorno ai 350.000 euro. Contratto biennale: fino a giugno 2026.

Un innesto che consolida il centrocampo, dove nelle 15 partite disputate da gennaio Santoro ha convinto tutti.

Per l’attaccante Thomas Alberti, ex Fiorenzuola, si attende (già da un po’) l’annuncio ufficiale.

Per Mattia Caldara si attende la fine del contratto che ha con il Milan, il 30 giugno: dal giorno dopo, il 1° luglio, Caldara sarà svincolato, quindi acquistabile a parametro zero. Niente prestito, dunque: il Milan non è interessato a rinnovargli il contratto. Ci penserà il ds Andrea Catellani.

Sul fronte-attaccante, svanisce la possibilità di ingaggiare Gennaro Borrelli: il giocatore, di proprietà del Frosinone, è stato riscattato proprio ieri dal Brescia.

A proposito di riscatti: il Parma – proprietario del cartellino – vuole 2 milioni e mezzo di euro per Gennaro Tutino, ma il Cosenza non è disposto a pagarli. E del resto, Tutino vuole andare in serie A. Modena gli starebbe stretta.

A chi potrebbe andare bene è Matteo Brunori, attaccante del Palermo: i rosanero lo hanno messo in vendita, al miglior offerente, partendo da una base d’asta di circa 10 milioni di euro.

Infine, Massimo Coda: il ds della Cremonese, Simone Giacchetta, ha confermato che il bomber lascerà definitivamente Cremona e tornerà al Genoa, proprietario del suo cartellino. Chi lo vuole, dovrà trattare direttamente con il club rossoblu.