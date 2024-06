Non ci poteva essere miglior tappa di avvicinamento alle Olimpiadi, per Gregorio Paltrinieri.

Lo avevamo lasciato deludente nella prova di Coppa del Mondo di nuoto di fondo al Golfo Aranci, in Sardegna, lo abbiamo ritrovato campione d’Europa, nella 10 km maschile disputatasi ieri agli Europei in Serbia.

1h49’19” il tempo per il 29enne nuotatore carpigiano, che stavolta ha lasciato indietro il francese Marc-Antoine Olivier, vincitore a Golfo Aranci, giunto secondo, e il campione del mondo in carica, l’ungherese Kristof Rasovszky, arrivato soltanto al 9° posto.

Quarto l’altro azzurro Domenico Acerenza.

“Sono soddisfatto, ho avuto il pieno controllo della gara”, ha dichiarato Paltrinieri, dopo aver conquistato l’ennesima medaglia. “A me piace così: acqua a 27 gradi e piatta, le mie caratteristiche preferite”, ha aggiunto.

Per Greg si tratta l’ottava vittoria in carriera sulla 10 km in acque libere.

Un buon segno in vista della gara olimpica di Parigi, in programma venerdì 9 agosto.

Tra meno di due mesi.

Sperando che nella Senna (il fiume che bagna Parigi, piuttosto inquinato) si possa davvero gareggiare, o – se in alternativa – gli organizzatori hanno previsto – come non sembra – un piano B.

Il conto alla rovescia di Gregorio Paltrinieri è iniziato.