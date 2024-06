Nel video l’intervista a Ludovica Scarcella – Referente Giovani Avis Emilia-Romagna

Venerdì 14 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue.

Per celebrare l’evento, molti comuni della provincia di Modena illumineranno di rosso i monumenti più importanti, in segno di ringraziamento agli oltre 30.000 donatori del nostro territorio.

A Modena si accenderà di rosso la fontana dei Due Fiumi in Largo Garibaldi, a Lama Mocogno la scalinata monumentale, a Formigine il Castello, a Maranello il Municipio e l’Auditorium, a Pavullo il Ponte di piazza Cesare Battisti, a Nonantola la sede Avis e la Torre dei Modenesi.

Ma qual è il bilancio delle donazioni in provincia di Modena nei primi cinque mesi del 2024?

In provincia di Modena le donazioni di sangue, plasma e piastrine, nei primi cinque mesi del 2024, hanno registrato un aumento del 4,30% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Modena è al primo posto in Emilia-Romagna per donazione di plasma.