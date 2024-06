Un anno fa, verso fine giugno, titolammo così nel nostro telegiornale: “Modena, trattative aperte per Massimo Coda”.

Un anno dopo, siamo ancora qui: la Gazzetta dello Sport ha rimbalzato questa mattina la notizia di un avvio di trattative del Genoa (proprietario del cartellino di Coda) per il futuro dell’attaccante che, in questa stagione, ha segnato 19 gol – playoff compresi – con la Cremonese.

Modena e Palermo sono le due società più interessante al 35enne bomber di Cava dei Tirreni, mentre la stessa Cremonese – pur avendo un diritto di prelazione – pare non così convinta di rinnovare con Coda.

In alternativa, Radiomercato sussurra di un interessamento del Modena anche per Gennaro Borrelli, 24enne centravanti del Brescia, 9 gol quest’anno, ma di proprietà del Frosinone: buon attaccante, ma Coda è tutta un’altra cosa (e tutt’altro prezzo, se non arrivasse in prestito, e tutt’altro ingaggio).

E, a quel punto, Thomas Alberti – in arrivo – sarebbe un valido rincalzo per Coda (o Borrelli), da alternare con Gliozzi e Abiuso.

Sul fronte cessioni, infine, si allontana la romantica ipotesi di un ritorno di Romeo Giovannini al Carpi: il 22enne trequartista vuole giocarsi le due chances in B e il Cittadella ci sta facendo un pensierino.