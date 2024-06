Nel video, le interviste:

Marco Federico Barberini, Segretario Sportivo “Modena Golf&Country Club”

Jacopo Vecchi Fossa, Golfista

Luca Cianchetti, Golfista

Al via la 20esima edizione del torneo Pro-Am “Città di Modena”. Un golfista professionista in squadra con tre amatori: è il sale della sfida di uno degli appuntamenti golfistici più importanti d’Italia, in programma domani sul green del “Modena Golf & Country Club”. Previste due classifiche: una a squadre, l’altra per i punteggi destinati ai golfisti professionisti. Una giornata aperta davvero a tutti. Si giocherà sulla distanza delle 18 buche medal, due score su quattro: verranno presi in considerazione i due punteggi migliori per ogni buca, che andranno a determinare lo score finale. Il pezzo pregiato del torneo, oltre al montepremi di 12mila euro, è proprio il green, il campo. Tra i giocatori di livello nazionale ed internazionale presenti, ci saranno tre portabandiera del golf modenese: Riccardo Bregoli, Luca Prampolini e Luca Cianchetti.