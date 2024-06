Nel video, l’intervista a Prof. Antonio La Marca, Direttore Ostetricia e Ginecologia Policlinico Modena

Le “Giornate di Ginecologia e Ostetricia” si sono svolte ieri e oggi a Modena, organizzate dalle aziende sanitarie di Modena e Reggio Emilia. Un evento formativo, un congresso di alto livello, con la partecipazione dei professionisti delle due province. Tra i numerosi contenuti trattati durante il congresso, si è parlato delle patologie ginecologiche, del travaglio ad alto rischio, della diagnosi di endometriosi e delle più recenti novità in tema di procreazione medicalmente assistita, sulle tecniche e approcci di preservazione della fertilità e scelte contraccettive. L’evento è stato un’occasione per l’aggiornamento e la condivisione delle più recenti pratiche cliniche e per la discussione dei temi più rilevanti nel campo della salute della donna. Modena e Reggio Emilia sono unite, a livello di formazione, dall’Università. Ma quanto è importante, per il settore della Ginecologia ed Ostetricia, il ruolo dell’Università? Il professor La Marca, che è anche docente universitario, non ha dubbi.