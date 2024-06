Nel video, l’intervista a Monia Rossi, Responsabile Agenzia Gattinoni Travel Modena

Il costo della vita aumenta, ma ci vuole ben altro per fermare l’esodo vacanziero. L’estate è appena incominciata, ma i modenesi hanno già le idee molto chiare su dove trascorrere le proprie ferie e l’inflazione non scoraggia chi ha intenzione di partire in cerca di un po’ di relax. Quindi, dove si va quest’anno con l’arrivo del caldo? L’Italia resta la meta più gettonata, con una preferenza per il mare, anche se quest’anno secondo un’indagine di Altroconsumo, sarà di 228 euro in media alla settimana il prezzo per ombrellone e lettini. Seguono, poi, le città d’arte e la montagna. Ma inutile e scontato dire che, dopo tre anni di Covid, i viaggi all’estero attraggono parecchio. Molti vacanzieri, quest’anno, si sono salvati dai ripetuti rincari, soprattutto quelli dei biglietti aerei, prenotando con largo anticipo e approfittando per esempio di “pacchetti”.