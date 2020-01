L’ottimo finale di 2019 ha lasciato una sensazione di grande fiducia fra i tifosi del Modena, che ieri hanno salutato la squadra di Mignani alla ripresa degli allenamenti allo Zelocchi. Fra bilanci del girone di andata e prospettive per il 2020, c’è ottimismo per il campionato dei gialloblù. Le voci di una possibile partenza a gennaio di Ferrario e Duca continuano a susseguirsi, ma i tifosi non vogliono privarsi di due delle colonne del ritorno in C. Il mercato non dovrebbe portare sconvolgimenti nella rosa di Mignani e l’attesa più grande è quella per l’arrivo di un attaccante che possa completare il reparto.