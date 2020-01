Poche ore di relax per Gagno e compagni prima di ritrovarsi agli ordini di mister Michele Mignani e del vice Simone Vergassola. Il 2 gennaio alle 11 comincia ufficialmente il 2020 dei canarini, con il primo allenamento allo Zelocchi per ricominciare a correre e smaltire i vari pranzi e cenoni delle festività natalizie. Questa settimana è prevista una doppia seduta di allenamento tutti i giorni, che culminerà poi domenica con l’amichevole contro il Colorno per il primo test match del nuovo anno. Sarà importante sin da subito cominciare a ingranare per ripartire da dove ci eravamo lasciati nel 2019, quelle 3 vittorie su 3 che hanno riacceso la passione e la speranza di un campionato divertente nei cuori dei tifosi gialloblu. Il calendario però è ostico e non poco, perché il 12 gennaio c’è subito il derby contro il Piacenza al Braglia. Poi il Modena sarà atteso a Padova per sfidare la squadra di Sullo, prima di recuperare la prima giornata di ritorno, annullata per la questione sciopero e programmata il 22 gennaio, mercoledì, al Romeo Menti contro il Vicenza alle 20.45. Un trittico difficile, ma che ci permetterà di capire se le belle vittorie e le belle prestazioni a fine 2019 erano state solo un fuoco di paglia o il Modena può davvero recitare un ruolo da protagonista tra le prime di questo girone di ferro.