Nel video le interviste a:

– Giovanni Zaro, Difensore Modena F.C.;

– Mario Rabiu, Centrocampista Modena F.C.;

– Felipe Sodinha, Attaccante Modena F.C.;

– Carlo Emanuele Ferrario, Attaccante Modena F.C.

Parla così Carlo Emanuele Ferrario, al centro di voci di mercato per tutta questa finestra invernale ma che, salvo sorprese dell’ultim’ora, rimarrà con i colori canarini addosso anche in questa seconda parte di stagione, anche se non ha negato di essere stato vicino ad un ritorno alla Pergolettese. Continua intanto la preparazione del Modena in vista della sfida play off contro la FeralpiSalò in programma domenica alle 17.30. Allo stadio Lino Turina non ci si gioca solamente i 3 punti, ma è uno scontro diretto che vale doppio proprio per via di una classifica che per entrambe le squadre è molto importante. Non sarà della partita Felipe Sodinha: il fantasista brasiliano è ancora fermo ai box per l’infortunio rimediato nella prima amichevole del 2020 contro il Colorno, ma dovrebbe rientrare prossima settimana.