La Polizia di Stato intervenuta sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, per l’allarme incendio scattato dopo l’una di notte nell’area di questo distributore di carburante in via Salvo d’acquisto, conferma che sul posto non sono stati trovati segni di innesco. Nonostante ciò l’ipotesi del dolo non è esclusa. Indagini a 360 gradi, condotte anche attraverso l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area, quella messe in campo per chiarire le cause e le eventuali responsabilità dell’incendio avvenuto questa notte nell’area di servizio con distributore di carburante su via salvo d’acquisto in zona Morane a Modena. Un incendio che ha interessato e devastato l’impianto di autolavaggio non dotato si self service e chiuso da tempo. Fiamme che ne hanno divorato la struttura, crollata per buona parte a terra dove i Vigili del Fuoco, una svolta spente le fiamme, hanno cercato indizi utili per confermare od escludere le ipotesi di un incidente o di un atto doloso. Quesito al quale non è ancora possibile dare risposta. Fortunatamente il rogo , anche per l’assenza di vento, non ha intaccato le struttura della pompa di benzina, limitando così i danni, comunque da migliaia di euro, all’autolavaggio.