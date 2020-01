Nel video l’intervista a Andrea Giani, Coach Leo Shoes Modena Volley

Quello di domenica contro Top Volley Cisterna in trasferta sarà solo un antipasto per la Leo Shoes Modena Volley di un poker di partite davvero importanti e tutte complicate. Si comincia domenica alle 15.30 a Latina, poi ci sarà Milano e in seguito i doppi big match contro Lube e poi Trento. 4 sfide difficilissime per una Leo Shoes che ora deve iniziare a fare davvero sul serio. Si inizia come dicevamo contro Latina, con l’obiettivo dichiarato dei 3 punti e per cercare anche di attaccare il secondo posto in classifica.