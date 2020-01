All’interno l’intervista a Kyriakoula Petropulacos (direttrice della Sanità in Regione)

Il Coronavirus è arrivato anche in Italia. E’ stato il premier Giuseppe Conte ad annunciare ieri sera alle 22 l’esistenza dei primi due casi sul suolo italiano. Si tratta di due turisti cinesi in vacanza nella Capitale, già ricoverati all’ospedale Spallanzani di Roma: sono in isolamento e per ora versano in buone condizioni. Con loro un autobus scortato dalla polizia ha accompagnato in ospedale per i controlli anche il resto del gruppo che ha viaggiato con lo stesso tour operator, mentre un terzo caso sospetto riguarda un 42enne dipendente rumeno dell’hotel Palatino di via Cavour dove hanno alloggiato i turisti, il cui viaggio in Italia ha toccato prima di Roma anche le città di Milano e Parma. Nella nostra regione la situazione è sotto controllo per ora, come assicura la direttrice generale Cura della persona, Salute e Welfare della Regione, Kyriakoula Petropulacos. La Regione ha attivato in via precauzionale una task force per l’Unità di Crisi ed è attivo il numero verde nazionale 1500 direttamente collegato alle linee della regione. Ad occuparsi dei casi sospetti è il Centro di riferimento regionale per le emergenze microbiologiche e virologiche del Policlinico Sant’Orsola di Bologna.