Dalle annate 2014 alla Berretti di mister Roby Malverti, passando per Pulcini, Esordienti e Allievi. Erano le squadre del Modena calcio presenti ieri al Forum Monzani, accompagnati dai genitori e dai rispettivi allenatori/educatori per scambiarsi gli auguri di Buone Feste. L’evento è stato anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’anno appena passato. Un 2019 ricco di emozioni per tutto il settore giovanile gialloblu. Presente alla festa anche mister Michele Mignani, assieme al suo vice Simone Vergassola e a una delegazione di giocatori della prima squadra, tra cui Gianluca Laurenti e Andrea Ingegneri, reduce dall’operazione alla mano perfettamente riuscita e che tornerà in campo il 12 gennaio prossimo, per il derby tra Modena e Piacenza. Anche con loro, visto lo sciopero confermato che non vedrà nessuno in campo questo weekend, è stato fatto un bilancio di questo girone d’andata.

Nel video l’intervista a:

– Fabio Dall’Omo, Responsabile Academy Modena F.C.

– Mauro Melotti, Responsabile Settore Giovanile Modena F.C.

– Gianluca Laurenti, Centrocampista Modena F.C.

– Andrea Ingegneri, Difensore Modena F.C.