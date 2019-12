E’ stata una serata di festa quella che ha vissuto ieri il settore giovanile del Carpi. Oltre 300 persone fra allenatori, accompagnatori e ragazzi si sono dati appuntamento per scambiarsi gli auguri natalizi presso il salone della concessionaria Autotorino di via Cattani a Carpi. A fare gli onori di casa il titolare Dario Cavazza, tifoso biancorosso doc, che ha accolto la marea festante dei futuri talenti della società di via Marx. Sul palco sono poi sfilate le 8 formazioni maschili, dagli Under 10 alla Berretti, e la squadra Under 15 femminile che poi si sono date battaglia davanti al grande schermo a suon di quiz sportivi e natalizi che hanno attirato l’attenzione soprattutto dei più piccoli. Il momento clou è stata la consegna di una targa speciale al patron Stefano Bonacini, realizzata dallo staff del settore giovanile guidato dal ds Gianluca Vecchi, ideatore della serata. Ad accompagnare le oltre due ore di festa, chiusa poi con il taglio della torta e il buffet preparato nei locali della concessionaria, sono stati i giocatori della prima squadra Nobile, Sabotic, Ligi, Saber, capitan Pezzi, Maurizi e Vano, assieme a mister Giancarlo Riolfo e al ds Stefano Stefanelli. In particolare Vano ha rassicurato sul recupero dall’operazione al ginocchio, mettendo il mirino sui tanti big match che attendono la formazione biancorosso fra gennaio e febbraio. E proprio per prepararli al meglio sabato il Carpi, dopo la conferma dello sciopero che ha annullato la trasferta di Cesena e ha chiuso anzitempo il 2019, giocherà a Siena in amichevole prima del rompete le righe.