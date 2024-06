Poco più di venti giorni all’inizio della nuova stagione del Modena.

Come già raccontato ieri, è stato ufficializzato il calendario della ripresa dell’attività agonistica: raduno giovedì 11 luglio, due giorni di “riaccensione motori” allo “Zelocchi”, poi tutti a Fanano per il ritiro.

In questo periodo, già calendariate alcune amichevoli: sabato 20 luglio contro una Rappresentativa della Montagna, e sabato 27 luglio contro il San Giuliano City, squadra di serie D. Quindi, il ritorno in città e sabato 3 agosto l’amichevole al “Braglia” contro l’Astreas Tripolis, formazione della serie A greca.

A seguire, la sfida di Coppa Italia al “Maradona” di Napoli, contro la squadra di Antonio Conte, prima partita ufficiale della stagione 2024-25.

Sul mercato del Modena, per ora, non accade praticamente nulla, nemmeno l’annunciato arrivo di Thomas Alberti, non ancora…arrivato.

E’ probabile che il ds Catellani attenda, anche nel caso di Mattia Caldara, la fine del contratto dei due giocatori, il 30 giugno, rispettivamente con Fiorenzuola e Milan.

Il tam tam di Radiomercato, da parte sua, insiste: duello Palermo-Modena per Massimo Coda, che ora però la Cremonese – dopo mille ripensamenti del tecnico Stroppa – vorrebbe tenere, facendo valere la prelazione che ha nei confronti del Genoa, proprietario del cartellino di Coda.