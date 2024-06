Il giorno tanto temuto per i migliaia di studenti, 6000 nel modenese, è arrivato. Questa mattina alle 8.30 in tutti gli istituti superiori è suonata la campanella che ha dato il via agli esami di maturità 2024. Scaramanticamente molti di loro indossavano un t-shirt bianca che, come ci è stato spiegato, per loro rappresenta la buona fortuna

E la tanto celebrata notte prima degli esami qualcuno ha scelto di condividerla con gli amici, altri invece in solitudine

Il sentimento comune comunque percepito è stato di una certa tranquillità e fatalità.I temi svelati e sottoposti ai ragazzi, pur presentando autori che non erano tra quelli ipotizzati, permettono ai ragazzi di affrontare i temi più attuali. Ungaretti, Pirandello, Rita Levi Montalcini, la giornalista Nicoletta Polla Mattiot e Maurizio Caminito inviteranno a riflettere sul dramma della guerra e della sofferenza, sull’ automatismo che ha invaso l’ambito umano, sul valore dell’essere imperfetti, e su quello del silenzio che non significa non comunicazione “E’ uno strumento per esaltarla”, ha sottolineato l’autrice. E ancora Maurizio Caminito scelto con il