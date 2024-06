Si sposta in parte anche a Modena il presidio dei lavoratori della Mozarc-Bellco. I dipendenti a rischio licenziamento a causa dell’annunciato stop alla produzione si sono riuniti in un presidio davanti alla sede di Confindustria, teatro del primo tavolo di confronto tra i vertici dell’ex Bellco e i sindacati, con la mediazione di Confindustria stessa. Un primo tentativo, voluto dalla stessa Mozarc, di trovare soluzione a una vertenza iniziata con l’annuncio da parte dell’azienda di voler chiudere tutte le linee produttive della sede di Mirandola, mantenendo in piedi solo il reparto di ricerca e sviluppo. Una scelta che mette a rischio il lavoro di 350 dipendenti, per la maggior parte donne. Durante l’incontro-fiume, l’azienda ha preso parola per la prima volta facendo un riassunto della sua storia, iniziata nel 1973 grazie a Mario Veronesi. Un percorso prestigioso sfumato in un presente caratterizzato da difficoltà finanziarie, che non renderebbe possibile, secondo i vertici dell’azienda, mantenere la produzione. Una narrazione che non convince i sindacati, che chiedono di garantire l’occupazione dei lavoratori. Al termine dell’incontro le sigle sono riusciti a ottenere che non ci sarà da parte dell’azienda nessun atto unilaterale prima del tavolo regionale del 26 di giugno. Congelato quindi al momento il provvedimento di licenziamento almeno fino al prossimo incontro. Intanto proprio i dipendenti, da anni assunti alla Mozarc-Bellco, continuano a protestare per avere certezze per il proprio futuro