Anche la Chiesa mostra vicinanza e solidarietà ai lavoratori della Mozarc-Bellco. Dopo la visita di ieri pomeriggio davanti ai cancelli dell’azienda del vicario episcopale della Diocesi di Carpi, Don Carlo Bellini, e il messaggio dell’Arcivescovo di Modena-Nonantola Don Erio Castellucci, ora pure il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Matteo Maria Zuppi, lancia un messaggio di solidarietà ai lavoratori

Monsignor Zuppi mira in futuro a fare visita di persona ai dipendenti in presidio davanti alla Mozarc-Bellco, per i quali auspica una risoluzione paziente, ma rapida, perché la precarietà è “quanto peggio ci possa essere”. Si allunga così la lista di chi si proclama vicino ai lavoratori della sede della Mozarc, multinazionale americana che vuole interrompere la produzione nella sede di Mirandola, terra cuore del biomedicale. Da quando la vertenza è iniziata, lo scorso 12 giugno, numerosi sono stati i messaggi e le visite, da parte delle istituzioni civili e ora anche religiose