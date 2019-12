Ultimi giorni per rilassarsi e svagarsi, poi dal 2 gennaio prossimo si comincerà a fare subito sul serio per il mister del Modena Michele Mignani e i suoi ragazzi. Giovedì i canarini si ritroveranno al Braglia per il primo allenamento del 2020, e sarà subito doppia seduta, con la sessione mattutina prevista alle 11 e quella pomeridiana in programma alle 15. Doppia seduta che verrà replicata anche nei giorni successivi, il 3 e 4 gennaio alle 10 e alle 15. Domenica poi ci sarà la prima partita del 2020: la società canarina ha organizzato un’amichevole contro il Colorno, squadra parmigiana che milita in Eccellenza e attualmente prima in classifica. Non è ancora stato deciso se si giocherà al Braglia o allo Zelocchi, tutto dipenderà dalle condizioni meteo dei prossimi giorni che decideranno se si dovrà preservare il terreno di gioco dell’impianto modenese o se si potrà utilizzare. Pochi giorni prima di tornare a fare sul serio non solo per i calciatori ma anche per la società: il 2 gennaio apre la sessione invernale di calciomercato. Per i dirigenti gialloblù sarà un mercato parsimonioso, senza investimenti folli e fatto di occasioni. Sicuramente il DS Fabrizio Salvatori e il DG Roberto Cesati sanno dove dover rinforzare la rosa: un terzino sinistro serve nel 4-3-1-2- di Mignani come alternativa a Varutti. Piace Nunzella della Virtus Francavilla: il classe 1992 però ha un contratto in scadenza nel 2021 e la trattativa per portarlo alla corte di Mignani sarà complicata.