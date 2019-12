Nel video l’intervista a Eugenia Bergamaschi, Candidata capolista Bonaccini Presidente elezioni regionali

Tutti presenti ieri alla convention elettorale di Imola, i candidati modenesi della lista Bonaccini Presidente in campo per conquistare i voti degli elettori in vista del voto del 26 gennaio. Dai nidi gratuiti ad un nuovo piano per la casa, a quello per il 2030 sul lavoro. Sono alcuni punti del programma del presidente della regione ricandidato. Per lui una lista Bonaccini Presidente capitanata a Modena dalla Presidente di Confagricoltura Emilia Romagna, ora autosospesa, Eugenia Bergamaschi. Una candidatura che nasce dalla volontà di portare nell’eventuale nuovo governo della regione alcuni punti Difesa dal rischio idrogeologico sostegno alle imprese agricole e sburocratizzazione. Compongono la lista modenese Bonaccini presidente Erika Coppelli, Chiara Giovenzana, Roberto Adani, già sindaco PD, Giulia Pigoni, già assere PD a Sassuolo, insieme a Damiano Pietri, Maurizio Borsari e Stefano Tortini.