Il Carpi ha svolto in mattinata l’ultimo allenamento del 2019 e si ritroverà dal 3 gennaio, con una possibile amichevole domenica 5 col Renate. Per i tifosi biancorossi è l’occasione per un bilancio di questa prima parte di stagione, con un occhio al mercato che verrà. Sono tanti i protagonisti che hanno convinto e che meritano la palma di migliore del girone di andata, con una menzione speciale per mister Riolfo.