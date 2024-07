E’ così che Fabrizio Bagheria si presenta ai tifosi del Modena, ultimo acquisto della squadra che in questo modo completa l’organico della difesa tra i pali, affiancando Riccardo Gagno e Jacopo Sassi. Il portiere milanese vestirà dunque il gialloblu per un anno con opzione, dopo l’esperienza alla Pro Sesto in serie C. Un ragazzo giovane, classe 2001 che il direttore sportivo Andrea Catellani dice essere giusto per qualità etiche, tecniche e le caratteristiche ideali per completare il reparto tra i pali. Nel suo passato c’è il settore giovanile dell’Inter dov’è cresciuto e a 17 anni, mandato in prestito a vestire le maglie di Parma, Prato, Renate e Pro Sesto dov’è cresciuto ulteriormente. Dopo le esperienze con Recanatese e Livorno, a gennaio 2024 era stato acquistato a titolo definitivo dalla Pro Sesto dove ha collezionato 3 presenze da titolare in Serie C nella parte finale della stagione scorsa che si aggiungono alle 2 della prima esperienza. Nel suo curriculum, anche 15 gettoni in Serie D con il Livorno, 7 in C con la Recanatese, un paio di apparizioni con il Renate fino alle 24 partite in Serie D con il Prato nella stagione che segnò, appena 18enne, il suo debutto nel calcio dei “grandi”, dopo gli anni delle giovanili.