Il caldo continua a non dare tregua giorno e notte. Stiamo affrontando infatti i giorni più critici, nel pieno dell’ondata di calore che raggiunge oggi il suo massimo picco, con la colonnina di mercurio pronta a sfiorare i 38 gradi. Non a caso gli esperti di Arpae la segnalano come la giornata più critica per quanto riguarda il caldo, con temperature oltre la media del periodo. Una vera e propria fornace da “codice rosso”, alimentata anche dall’umidità, che non lascia scampo a nessuno. Sono tanti i modenesi rimasti in città che si godono l’inizio dell’estate a spasso per il centro, cercando un po’ di refrigerio all’ombra, nei parchi. Finora, la zona dell’Appenino rimane la più ventilata. Ma anche nella bassa è in arrivo una, seppur breve, tregua. Già questo weekend, con qualche temporale di passaggio che rinfrescherà il clima. Come detto, sarà solo una breve tregua, perché per tutto il mese di luglio il caldo, per fortuna per qualcuno, per sfortuna per altri, non ci abbandonerà facilmente.