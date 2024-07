Sarà Toni Servillo, uno di più grandi attori italiani, a portare in Cattedrale a Modena ‘Le voci di Dante’, appuntamento principale della ricca edizione di ‘Modena patrimonio mondiale in festa’, dal 3 al 6 ottobre . Quello di Servillo sarà uno spettacolo unico nel suo genere, che il 4 e 5 ottobre si terrà nella storica e suggestiva cornice del Duomo, appuntamento di punta della manifestazione annuale dedicata al sito Unesco che comprende la Cattedrale, la Ghirlandina e piazza Grande. Giunta alla 7° edizione propone quest’anno il tema “Eterno ritorno – infinito passato, infinito futuro” dove si incastona perfettamente ‘Le voci di Dante’. Il viaggio che Servillo farà nel segno di Dante e di quel patrimonio culturale unico al mondo che è la Divina Commedia, in un dialogo ideale con la Cattedrale di Modena, patrimonio mondiale dell’umanità. Dante che ancora oggi può insegnare molto, in un luogo bellissimo come il Duomo. Ed è lo stesso Toni Servillo a parlare del suo Dante. Lo spettacolo si potrà seguire in Duomo oppure all’esterno della Cattedrale con un sistema wireless. I biglietti sono in vendita da sabato 13 luglio.