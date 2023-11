Nel video le interviste a Cesare Mazzetti Presidente Qualivita, a Enrico Corsini Presidente “Terre del Balsamico” e a Mauro Rosati Direttore OriGin Italia

Un’enciclopedia dei prodotti tipici del nostro territorio. Si è tenuta a Modena la presentazione dell’Atlante Qualivita 2024, che racchiude le informazioni tecnico-scientifiche di 884 specialità gastronomiche a marchio registrato. L’Aceto Balsamico IGP protagonista di questa seconda tappa del progetto di valorizzazione dei Consorzi di tutela dell’agroalimentare.

Obiettivo fondamentale è diffondere la conoscenza dei prodotti emiliani e italiani, con un occhio alla tutela delle comunità e dell’ambiente.

Presentato anche l’Executive Master, dedicato ai giovani interessati ad essere dei professionisti del “Made in Italy”, in un ciclo di seminari informativi per diventare Direttori di un consorzio.